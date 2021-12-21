مرشحون للرئاسة بينهم حفتر وباشاغا ومعيتيق يجتمعون في بنغازي (صور)

بدأ عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية بينهم المشير خليفة حفتر وفتحي باشاغا ومحمد المنتصر وأحمد معيتيق والعارف النايض والشريف الوافي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعهم في مدينة بنغازي.

ويأتي الاجتماع الذي يضم إلى جانب المرشحين في الانتخابات الرئاسية، سياسيين من المنطقتين الغربية والشرقية، في إطار حراك سياسي يعد الأول من نوعه منذ العام 2014 الذي يجمع هذه الشخصيات التي يزور بعضها بنغازي لأول مرة منذ ذلك الحين.

وغرد باشاغا عبر حسابها على «تويتر» بعد وصوله إلى بنغازي قائلا: «وأنا كلي سعادة غامرة وصلت إلى مدينة بنغازي أرض الثقافة والحضارة ومنارة أحداث ليبيا السياسية. رفقة عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية. سعيد جدا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من سكانها الكرام».

– بينهم معيتيق وباشاغا.. وصول مرشحين للرئاسة إلى بنغازي

وأكد باشاغا في تغريدة ثانية أن مدينة «بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا الذي نطمح إليه» منوها بالقول: «ستكون لنا زيارات الى مدن أخرى قادم الأيام».

ويعد اجتماع المرشحين الرئاسيين في بنغازي بمثابة مبادرة لكسر الحاجز القائم بين الشخصيات والفعاليات السياسية في شرق البلاد وغربها، والتشديد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت، على ما أفاد مصدر «بوابة الوس» أمس الإثنين.

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