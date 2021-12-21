ليدرشب: الأفارقة يسعون لاستقرار ليبيا والغرب يكتفي بمنهج التدمير

ليبيا- شدد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ليدرشب” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية على وجوب لعب الاتحاد الإفريقي دورًا تضامنيًا أخويًا مهمًا في الانتخابات الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن اقتراع ليبيا الرئاسي والتشريعي يجب أن يتم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لضمان سيره بشكل ديموقراطي وسلس وحر ونزيه، متهمًا أوروبا والولايات المتحدة وجماعات الضغط الرأسمالية الأخرى بتزوير الانتخابات.

ووفقًا للتقرير تم تجميد دور إفريقيا في في عملية السلام في ليبيا لخوف الغرب من الاتحاد الإفريقي الذي يكن احترامًا كبيرًا للعقيد الراحل القذافي الذي كان سببًا مهمًا في استقرار بلاده ورفاهيتها، فضلًا عن أدواره الإيجابية لخدمة القارة السمراء وشعوبها وبما يضمن سلامتها وأمنها.

وبحسب التقرير قام حل شمال الأطلسي “ناتو” بتدمير ليبيا وتحويل شعبها من حال الرفاهية والاستقرار والأمن لحال المصاعب والمحن في كافة مناحي الحياة من خلال السعي لقتل العقيد الراحل القذافي بأي ثمن، رغم عمله على تحقيق كل ما هو جيد لشعبه وبلاده والقارة السمراء.

وأضاف التقرير: إن بقاء العقيد الراحل القذافي في السلطة كان من شأنه الحفاظ على ليبيا المستقرة وتدفق خيراتها على جيرانها في القارة السمراء. مشيرًا إلى وجوب تدخل الأفارقة لإنهاء حالة الفوضى وصراع المصالح للدول الغربية على الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

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