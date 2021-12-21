“البيوضي” يُطالب “السايح” بتحديد موعد نهائي للانتخابات

أصدر فريق الحملة الانتخابية للمترشح الرئاسي سليمان البيوضي، بياناً حول العملية الانتخابية، وآخر تطوراتها في الساعات الأخيرة.

وجاء في البيان أن البلاد تتجه لمصير مجهول بتأجيل الانتخابات ومحاولة إلغائها، دون وجود خارطة واضحة لما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر، إلا “ديمومة الفساد و العبث، وإعادة تدوير الصفقات و التوافقات بالقرار الأجنبي الذي انتزع السيادة الوطنية”.

وشدد البيان على أن صناديق الاقتراع هي الخطوة الأولى نحو تحرير ليبيا، واستعادة سيادتها، وإسقاط الوصاية الدولية عنها.

وطالب البيان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح؛ باقتراح موعد نهائي لإجراء الانتخابات، ونشر القوائم النهائية للمرشحين؛ لإتاحة المجال للجميع للتوجه نحو صناديق الاقتراع.

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