باشاغا ومعيتيق في بنغازي للدفع بالعملية السياسية بعد أعوام من الإنقسام

بنغازي 21 ديسمبر 2021 (وال) – وصل عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية بمناطق غرب ليبيا إلى بنغازي الثلاثاء لعقد لقاءات تدفع بالعملية السياسية في ظل مؤشرات بتأجيل الانتخابات التي كان مزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري.

واستقبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة في صالة كبار الزوار بمطار بنينا بنغازي الدولي عدد من هؤلاء المرشحين أبرزهم فتحي باشاغا وأحمد معيتيق.

وشارك في مراسم الاستقبال مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق خيري التميمي بصفته عضو في اللجنة العسكرية 5 + 5، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، إضافة للمرشح الرئاسي الشريف الوافي وعدد من الأعيان.

واعتبر باشاغا في حديث بصالة كبار الزوار في المطار إن هذه الزيارة تأتي في إطار كسر الركود والحاجز الأخير للانقسام الذي كان سائد في البلد.

وأعرب عن خجله من السفر لكل دول العالم دون القدرة على السفر لجزء من الوطن في إشارة لشرق وجنوب ليبيا.

وقال لابد لليبيا أن تتوحد بغض النظر عمن يفوز بالرئاسة شريطة أن يحافظ على ليبيا وسيادتها وأمن مواطنيها.

بدوره، اعتبر أحمد معيتيق أنها الخطوة الأخيرة لإنهاء الانقسام وتكثيف الجهود لبناء ليبيا دولة قوية وصاحبة سيادة، مؤكدا أن ليبيا لن تكون إلا دولة عزيزة شامخة، ومشيدا بالترحيب الذي لقاه الوفد في بنغازي. (وال – بنغازي) ا م

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