بوقعيقيص: ليبيا تغوص اليوم في قاع مستنقع غير مسبوق

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن ليبيا تغوص اليوم في قاع أسوأ مستنقع غير مسبوق.

بوقعيقيص أضافت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هذا المستنقع يتضمن رشاوى علنية وتزوير في مستندات يتم تقديمها لمؤسسات عامة وغلاء فاحش وكتاب مدرسي مسروق ومؤسسات رسمية، تتبختر طواويسها في عواصم العالم، تنقلهم طائرات خاصة ويزدرون علانية أدنى معايير الحوكمة الرشيدة”.

وتابعت: “هؤلاء مكانهم الصحيح السجون ومواطن منهك كليل يعيش باحثًا عن قوت يوم عاثر باهت، وماذا بعد؟”.

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