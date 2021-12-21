بشير السويحلي: السفير الأمريكي يتحمل مسؤولية أي تدهور في الوضع الأمني بطرابلس

حمّل بشير ابن عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة السابق، المجتمع الدولي والسفير الأمريكي مسؤولية تدهور الوضع الأمني في طرابلس.

وقال السويحلي في تغريدة على “تويتر”:”ما يسمى «المجتمع الدولي» وعلى رأسه السفير الأمريكي في ليبيا يتحملون مسؤولية أي تدهور في الوضع الأمني لا قدر الله في طرابلس أو غيرها”.

وكان صلاح بادي المعاقب دوليا وآمر ما يسمى بـ«لواء الصمود» قد أطلق في هذا الإطار تهديدات بتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، وينظر إليه على أنه من القيادات العسكرية البارزة لـ«ثورة فبراير» 2011، وهو مدرج على قوائم العقوبات الدولية لضلوعه في عمليات اقتتال في الأعوام التي تلت اندلاع الثورة.

وعلى إثر الأحداث التي شهدتها العاصمة مؤخراً من قيام تشكيلات مسلحة بحصار مقرات رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي، ربط كثيرون بين ما حدث من مظاهر تحشيد وعسكرة وبين تصريحات بادي التي أطلقت في اليوم ذاته، ما أثار تساؤلات حول قدرة قيادات التشكيلات العسكرية بالغرب الليبي على استدعاء وتوظيف «ثورة فبراير» لفرض أمر واقع بقوة السلاح.