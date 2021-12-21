امغيب :الزيارة اعتراف رسمي بأن مشروع الرجمة هو اصدق المشاريع الوطنية

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب ،إن زيارة فتحي باشاغا اليوم إلى مدينة بنغازي برفقة احمد امعيتيق لا يمكن ان توصف إلا إنها زيارة اعتذار للوطن ورسالة واضحة يحملانها من مدينة مصراتة إلى مدينة بنغازي عاصمة إقليم برقة العصية والمنتصرة دائماً “.

وأضاف امغيب في عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل فيسبوك ،”الزيارة هي اعتراف رسمي بأن المشروع الوطني الذي تقوده الرجمة هو من انتصر وهو اصدق المشاريع الوطنية التي تمت مواجهتها وعرقلتها من قبل بعض ابنائهم العاقين المتحكمين والمسيطرين على مفاصل الدولة في اقليم طرابلس.