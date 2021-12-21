السيطرة على حريق بمقر مكتب السجل العقاري في بني وليد

شب، صباح اليوم الثلاثاء، حريق بمقر مكتب السجل العقاري بوسط مدينة بني وليد دون وقوع أية خسائر بشرية، حسب مصدر بالمدينة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن فريق هيئة السلامة الوطنية بالمدينة سارع بالوصول إلى المقر وتمكن من إخماد وإيقاف امتداد الحريق، مؤكدًا أن أسباب الحريق لازالت مجهولة حتى الآن.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض لها أحد المباني الحكومية في بني وليد لاندلاع النيران، حيث تعرضت في السابق بعض المدارس، ومقار الخطوط الجوية، والرصد والطوارئ وصندوق الزكاة والاستخبارات لحرائق، ولازالت الأسباب غير معروفة.

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