مصدر لسبوتنيك: السايح يتلقى تهديدات والانتخابات لن تجرى في 24 ديسمبر

العنوان – طرابلس

أكد مصدر مطلع أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح تلقى تهديدات كبيرة ليتم إلغاء الانتخابات.

وأضاف المصدر بحسب سبوتنيك الروسية أن مسألة التهديدات هذه مستمرة وللأسف بشكل مخجل.

وأشار المصدر إلى أن انتخابات الرئاسة الليبية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الجاري لن تجري في موعدها.

وأوضح المصدر ذاته أن الانتخابات لن تجري في يوم 24 ديسمبر، بحسب المعطيات الموجودة الآن على الأرض والخلافات وترشح شخصيات جدلية.

وذكر المصدر أن المفوضية لم تعلن عن القائمة الرئيسية والنهائية للمرشحين حتى يتسنى للناخبين معرفة من سينتخبون.

وأفاد أن المفوضة لم تعطي الإذن الذي يمنح قبل 3 أو 4 أسابيع من موعد الانتخابات بالبدء في الحملات الانتخابية.