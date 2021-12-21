العلاقي: الجميع غير جادين في إجراء الانتخابات

أكد وزير العدل الأسبق في المجلس الانتقالي، أن الجميع غسل أيديهم من عملية تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أنهم جميعا غير جادين في إجرائها.

وقال العلاقي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “آخر القول الفصل. جميعا غسلوا أيديهم من عملية تأجيل الانتخابات في ميعادها لأنه بصراحة جميعا غير جادين في إجرائها”.

وكان العلاقي، قد طالب منذ عدة أيام، بضرورة تحديد موعد التأجيل الجديد للانتخابات، مشيرا إلى أن 24 ديسمبر أصبح في خبر كان.

وكتب في منشوره السابق عبر «فيسبوك»: “نحن نعرف أن موعد 24 ديسمبر قد أصبح في خبر كان في ظل هذا التخبط والرعونة المؤسساتية، فقط اعطونا موعد التأجيل الجديد”.