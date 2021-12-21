باشاغا يغرد “بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا”

العنوان – بنغازي

قال المترشح الرئاسي فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء إن مدينة بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا الذي نطمح إليه.

وأضاف باشاغا في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” ستكون لنا زيارات إلى مدن أخرى في قادم الأيام.

وتابع المترشح الرئاسي :”أنا كلي سعادة غامرة وصلت إلى مدينة بنغازي أرض الثقافة والحضارة ومنارة أحداث ليبيا السياسية”.

ويواصل :” سعيد جدا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من سكانها الكرام، رفقة عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية”.

وصل المترشح الرئاسي فتحي باشاغا وأحمد معينيق إلى مطار بنينا صباح اليوم وكان في استقبالهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة ومدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي.

والتقي المرشح الرئاسي “خليفة حفتر في مدينة بنغازي عدداً من المُترشحين للانتخابات الرئاسية.

ومن بين المترشحين الذين التقاهم حفتر المترشح أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعارف النايض، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي.