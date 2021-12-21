وسط ضبابية مشهد الانتخابات.. “المنفي” يجري مباحثات مع “السيسي”

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، في تحرك يهدف إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وتأتي زيارة “المنفي” على رأس وفدا ليبي للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ في إطار الحرص على استعراض ملف التعاون بين الدولتين.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، سيركز “المنفي” على عرض آخر التطورات على الساحة الليبية، في ظل الاستعدادات المتعلقة بإجراء الانتخابات الليبية خلال الأيام المقبلة.

ورغم أنه لم تعد تفصل الليبيين عن الموعد المرتقب سوى أيام قليلة؛ إلا أن الرؤية يخصوص إجراء أول انتخابات رئاسية، لا تزال تحمل الكثير من الغموض.

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