البعثة الأممية تعرب عن قلقها حول تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس

أخبارليبيا24

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس.

وأضافت البعثة أن هذه التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة تخلق حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع.

وشددت على حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، لا سيما في هذه المرحلة، حيث تمر البلاد فيها بعملية انتخابية صعبة ومعقدة.

وأكدت أن التطورات الراهنة في طرابلس لاتتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

وأوضحت أن هذه التطورات من شأنها أن تقوض المكاسب الأمنية التي حققتها ليبيا حتى الآن والتي اكسبت الثقة لكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة والعمل معاً لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ صباح اليوم انتشارًا كثيفًا لعربات مسلحة ومدرعات في مناطق عدة في المدينة وإقفال عدد من الطرق أمام المارّة.