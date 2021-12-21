باشاغا: بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا الذي نطمح إليه

أعرب المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، عن سعادته العارمة من زيارته إلى مدينة بنغازي، التي وصفها بأر الحضارة والثقافة.

وقال باشاغا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أنا كلي سعادة غامرة، وصلت إلى مدينة بنغازي أرض الثقافة والحضارة ومنارة أحداث ليبيا السياسية، رفقة عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية”.

وأضاف باشاغا عبر حسابه: ”سعيد جدا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من سكانها الكرام”.

وتابع:” بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا الذي نطمح إليه، كما ستكون لنا زيارات إلى مدن أخرى قادم الأيام”.

وكان المرشح الرئاسي أحمد معيتيق قد نشر صورًا للحظة وصوله إلى مطار بنينا مع عدد من المرشحين، موضحًا أن مدينة بنغازي ستكون الوجهة الأولى ضمن جولته للمنطقة الشرقية.

كما استقبل المرشح الرئاسي خليفة حفتر، في بنغازي، المترشحين للانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعارف النايض، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي.

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