بعد انتقال «الرئاسي» لها.. «اللافي» يتفقد مديرية أمن الزاوية ويلتقي عميدها

بعد قرار نقل مقر المجلس الرئاسي، بشكل مؤقت إلى مدينة الزاوية بتعليمات من عضو المجلس عبد الله اللافي، قام الأخير بزيارة المدينة وتفقد مديرية الأمن بها والتقى مدير الأمن وعميد البلدية.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن الزاوية: “قام عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بزيارة لمديرية أمن الزاوية وقد كان في استقباله مدير أمن الزاوية علي خليفة اللافي وعميد بلدية الزاوية جمال بحر”.

وأضاف البيان “جاءت هذه الزيارة لمناقشة الأوضاع الراهنة التي تواجهها البلاد عامة ومدينة الزاوية خاصة من جميع الجوانب الأمنية والمعيشية والاقتصادية”.

وكان قد تم نقل مقر المجلس الرئاسي مؤقتا إلى مدينة الزاوية بتعليمات من عضو الرئاسي عبدالله اللافي تحت حماية محمد بحرون الشهير بـ«الفار».