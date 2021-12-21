نتائج اجتماع مترشحين للانتخابات الرئاسية في بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2021

أكد عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا عقب إجتماعهم بمدينة بنغازي أنهم اتفقوا على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار وأن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه

وأوضح المترشحين في بيان ألقاه المترشح الرئاسي ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا أن المترشحين المجتمعين في بنغازي اتفقوا على استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء بدعوة من المترشح الرئاسي خليفة حفتر لتوحيد الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها ليبيا واحتراما لإرادة أكثر من 2.5 مليون ناخب ليبي الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والنيابية

وشارك في الاجتماع مترشحين للانتخابات من مختلف مدن ليبيا بينهم خليفة حفتر واحمد معيتيق وفتحي باشاغا وعارف النايض وعبدالمجيد سيف النصر والشريف الوافي.

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