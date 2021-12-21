المرشح الرئاسي خليفة حفتر للمرشحين الرئاسيين: الشراكة بين الوطنيين هي مدخل الطريق إلى الأهداف النبيلة السامية

قال المرشح الرئاسي خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أن “اللقاء الذي عقد في مدينة بنغازي هو بوابة المسار نحو الطموح الكبير ، ومثلما نعزز الثقة في أنفسنا علينا أن نعززها في شركائنا الوطنيين “

المرشح الرئاسي خليفة حفتر، وفي كلمته خلال لقاء المترشحين الرئاسيين فتحي باشاغا وأحمد معيتيق والشريف الوافي وعبد المجيد سيف النصر وعارف النايض، تابعتها قناتنا، قال: “يجب أن تكون الثقة المتبادلة أقوى من المخاوف والهواجس والشكوك، ويجب أن تكون عوامل الإرتياح والإطمئنان بين الشركاء الوطنيين أقوى من دوافعِ التوجسِ والحذر “.

وأضاف: “علينا أن نتدارك الأمر وأن نستفيد من التجارب التي خاضها كل فردٍ منا، والشراكة بين الوطنيين هي مدخل الطريق إلى الأهداف النبيلة السامية”.

وتابع: “هدفنا أن نرى ليبيا قد استعادت عافيتها وعمّ فيها الخير والسلام وهُزم فيها التطرف والإرهاب ، وأن تزدهر الحياة في ليبيا ، وحلّت فيها المحبة والمودة محل الظغينةِ والبغضاء ، وأن تصبح ليبيا بما منّ عليها الله من خيرات جوهرة اقليمها ، وأن يحيا المواطن عزيزاً كريماً وأن يسود في ليبيا الأمن والرخاء”.

وأضاف: “اهدافنا السامية لن تتحقق مالم نوحد جهودنا ونجمع شتاتنا في صف وطني متماسك ، وعلينا أن نملك روح المبادرة، ونعمل من أجل التقدم إلى الامام، ونحن لدينا من العزيمة والارادة والإصرار ما يكفي لمواجهة التحديات وتخطي العقبات”.

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