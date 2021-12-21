أمغيب: سياسة الحكومة الفاشلة ستشعل فتيل الحرب في طرابلس

حذر سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب، من اندلاع فتيل الحرب في العاصمة الليبية طرابلس بسبب ما وصفه بـ«سياسة الحكومة الفاشلة».

وتساءل أمغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هل يعلم الدبيبة وزير الدفاع ورئيس الحكومة، أن طرابلس في خطر وأن فتيل الحرب فيها يوشك أن يشتعل، وأن هنالك خيام عزاء سوف تنصب في شوارعها؟”.

وقال:” سبب الحرب ليس هجوم من قبل جيش حفتر كما أدعى وسوق سابقاً، إنما بسبب سياساته الفاشلة وتمسكه بالسلطة وعدم الإيفاء بتعهداته”.

وتابع:” أسال الله أن يحفظ أهلنا المدنيين في طرابلس وأن ينتقم من كل الذين ما زالوا يدفعون الأموال للمليشيات والمرتزقة الذين يروعون الناس في كل حين”، بحسب تعبيره.