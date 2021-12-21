تخريج دفعة من ضابطات الصف بوزارة الداخلية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء تخريج دفعة من ضابطات الصف بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه شارك في حفل التخريج وزير الداخلية خالد مازن ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد علي الطويل ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان ومدير أمن طرابلس عميد محمود العابد ومدير إدارة حماية وتأمين الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد طارق القماطي ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق عقيد البهلول شنانة وعدد من رؤساء المكاتب وضباط وضابطات الوزارة.

وتخلل الحفل عرض مرئي يبين التدريبات التي تلقتها المستهدفات خلال فترة التدريب وتأهيلهن للانخراط في العمل الأمني.