الدبيبة: إجمالي ما صرفته الحكومة 19 مليار دولار

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن تكون حكومته صرف المبالغ التي يجرى تداولها عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن إجمالي ما صرفته الحكومة بلغ 19 مليار دولار.

وقال الدبيبة: «خلينا نرجعو لقيمة العملة الليبية بالدولار في 2012 صرفنا 52 مليار، في 2013 صرفنا 50 مليار دولار، في 2017 صرفنا 29 مليار دولار، في 2018 صرفنا 32 مليار دولار… 2020 صرفنا 30 مليار… أما نحن لما نصرف إلا 19 مليار إلى الآن».

وأرجع الدبيبة السبب في صرف حكومتها لهذا المبلغ إلى فارق سعر صرف الدينار مقابل الدولار مقارنة بما كان عليه خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الإجراءات والزيادات التي شرعت فيها الحكومة للمعلمين وغيرهم «ليست منة وإنما هي حق الليبيين بحسبة البنكية والميزانية» وفق قوله.

وأشار الدبيبة إلى أن هناك أطراف اتهمته واشتكت لدى المبعوثين الدوليين والمستشارة الأممية بصرف أموال الدولة على دعايته الانتخابية، وقال إنه أكد لمحدثيه أن «هذه حقوق الليبيين والظروف لم تمكنه من إكمالها لهم».

وأوضح الدبيبة أن الـ19 مليار التي صرفتها الحكومة منها 24 مليار دينار للمرتبات و7 مليار مصروفات تسييرية مقارنة بـ11 مليار تم صرفها في هذا الباب العام الماضي. مؤكدا أن الحكومة ماضية في معالجة مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم رغم الحملات التي تتعرض لها.

وأضاف أن الحكومة صرفت أيضا 6 مليار للمؤسسات منها 2 مليار للكهرباء رغم المعوقات لحل أزمة القطاع، منوها إلى أنه سيجري إضافة 3 آلاف ميجاوات للشبكة العامة للكهرباء ابتداء من العام المقبل لحل الأزمة التي أرهقت الليبيين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا