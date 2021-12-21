البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس

العنوان – طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس.

وأضافت البعثة في بيان له نشر عبر موقعها الرسمي أن هذه التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة تخلق حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع.

وتابعت البعثة :”يتعين حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، لا سيما في هذه المرحلة، حيث تمر البلاد فيها بعملية انتخابية صعبة ومعقدة يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي”.

وأفادت أن التطورات الراهنة في طرابلس لا تتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

وأكدت أن هذه التطورات من شأنها أن تقوض المكاسب الأمنية التي حققتها ليبيا حتى الآن والتي اكسبت الثقة لكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم ومكّنت من حضورهم إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا في أكتوبر والذي تكلل بالنجاح.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة والعمل معاً لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة.

وأشارا البعثة إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تعمل حاليًا مع الأطراف المعنية في البلاد في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وشهدت العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء تحشيدات للمجموعات المسلحة بمنطقتي “عين زارة وباب بن غشير” وإقفال عدد من الطرق بسواتر ترابية.