“السايح” يقرر حل اللجان التابعة لمفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قرر رئيس المفوضية العليا للانتخابات، “عماد السايح”، حل اللجان الانتخابية التابعة لمكاتب المفوضية في البلاد.

وسائل إعلام محلية، نشرت اليوم الثلاثاء، رسالة وجهها السايح، إلى مدير عام مفوضية الانتخابات، طالبه فيها بالعودة إلى الوضع قبل تنفيذ خطوات العملية الانتخابية .. وبحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارات الانتخابية وإنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها لسنة 2021.

يشار إلى أن مهمة هذه اللجان كانت مساعدة مكاتب الإدارات في الاستعداد للعملية الانتخابية.

في سياق مماثل، أكد السايح في رسالته على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية لتنفيذ العملية الانتخابية.

يذكر أنه كان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، والبرلمانية بعدها بـ 52 يوما .. لكن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية، “الهادي الصغير” (..) قال في تصريحات صحفية الجمعة، إن “تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقع”، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

ويوم أمس الإثنين، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” .. إنه لا عوائق فنية أمام إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، ولكن العقبات “سياسية وقانونية”.

وأضاف “نورلاند”، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس على هامش زيارة أجراها للمدينة ليوم واحد أنه “من الواضح أن الجانب الفني لتنظيم الانتخابات بموعدها يعتبر موجوداً وجاهزاً.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إن هناك عقبات أخرى منها قانونية وأخرى سياسية”، دون توضيح أكثر.