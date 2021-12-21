البيان الختامي في بنغازي: المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار والمصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه

أصدر المرشحون الرئاسيون خليفة حفتر وفتحي باشاغا وأحمد معيتيق وعبد المجيد سيف النصر، والشريف الوافي وعارف النايض بياناً عقب اختتام اجتماعهم في مدينة بنغازي.

المرشحون، وفي بيان لهم تلاه فتحي باشاغا، قالوا: ” بدعوة كريمة من المترشح الرئاسي خليفة حفتر اجتمع عدد من المترشحين لرئاسة ليبيا في مدينة بنغازي، ظهر يوم الثلاثاء، توحيدا للجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها بلادنا الحبيبة في هذه الايام واحتراما لارادة اكثر من اثنين ونصف مليون ليبي من الناخبين، الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وتابعوا: “اتفقوا على ما يلي المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، والمصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه، واستمرار التنسيق والتواصل وتوسيع اطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام ارادة الليبيين”.

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