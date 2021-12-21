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السيسي لـ«المنفي»: ندعم تحقيق المصلحة العليا لليبيا والإرادة الحرة لشعبها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير عبد المطلب إدريس.

وحسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية فقد حضر اللقاء مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

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صحيفة الساعة 24

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