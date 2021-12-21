مصرع 163 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن 163 مهاجرًا فقدوا حياتهم قبالة السواحل الليبية.

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم فرع المنظمة الدولية للهجرة (OIM) في إيطاليا، فلافيو دي جاكومو، عبر حسابه في «تويتر».

– انتشال جثث 17 مهاجرا على ساحل منطقتي الحرشة والمطرد غرب ليبيا

وقال إن 102 مهاجر قضوا بحرًا قبالة سواحل صرمان، شمال غرب ليبيا، وجرى انتشال 61 جثة قبالة سواحل صبراتة، قرب المنطقة المذكورة سلفًا، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وأضاف دي جاكومو مذكّرًا بأن 1508 أشخاص لقوا حتفهم خلال العام 2021، على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وهي «التي تعتبر الأخطر في العالم».

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