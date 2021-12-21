“المصالحة خيار وطني”..بيان المترشحون للانتخابات الرئاسية في بنغازي

العنوان – بنغازي

أصدر عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية المجتمعون في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء بدعو من المترشح الرئاسي خليفة حفتر بيانًا عقب اللقاء الذي جمعهم في فندق تيبستي.

وأكد المترشحون أنه هذا الاجتماع يأتي توحيد للجهود الوطنية وللتعامل مع المعطيات والأحداث التي تمر بها ليبيا في هذه الأيام.

وأوضح المترشحون في بيانهم الذي ألقاه المترشح الرئاسي فتحي باشاغا أن الاجتماع يأتي كذلك احترامًا لإرادة أكثر من 2.5 مليون من الناخبين الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واتفق المترشحون للانتخابات الرئاسية على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار.

وشدد المترشحون على أن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لاتراجع عنه.

وأكدوا على استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين.

https://www.facebook.com/watch/?v=974840933105738&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

وكان قد وصل المترشح الرئاسي فتحي باشاغا وأحمد معينيق إلى مطار بنينا صباح اليوم وكان في استقبالهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة ومدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي.

والتقي المرشح الرئاسي “خليفة حفتر في مدينة بنغازي عدداً من المُترشحين للانتخابات الرئاسية.

ومن بين المترشحين الذين التقاهم حفتر المترشح أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعارف النايض، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي.