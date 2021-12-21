ليبيا تستقبل مئات السيارات الكورية عبر ميناء بنغازي

دخلت سفن تجارية عدة إلى منطقة المخطاف بميناء بنغازي البحري؛ استعداداً لتفريغ حمولتها من البضائع والسلع المتنوعة.

وأوضحت إدارة ميناء بنغازي، في أحدث بيانات لها، وصول سفينة نقل الحاويات “جوردينا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أعالي المتوسط”، وعلى متنها 98 حاوية بضائع متنوعة.

كما وصلت السفينة “سينغ،” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الدليل”، وعلى متنها 80 حاوية بضائع مختلفة، بالإضافة إلى السفينة “ماي فيلد”، المحملة بـ 79 حاوية سلع مختلفة.

وأظهرت البيانات أيضاً وصول سفينة نقل السيارات “ريو غراند،” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 891 سيارة قادمة من السوق الكورية.

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