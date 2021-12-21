توقيف وزير التربية والتعليم بسبب تأخر صدور الكتاب المدرسي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدرت النيابة العامة، أمرا بسجن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، احتياطيا، بسبب تأخر طباعة وصدور الكتاب المدرسي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر بمكتب النائب العام، أمس الإثنين، قولها، إن ”النائب العام أجرى تحقيقات مع مسؤولين آخرين منذ عدة أيام في قضية تأخر الكتاب المدرسي باعتبارها قضية رأي عام“ .. موضحة أن ”النائب العام سيصدر بيانًا لاحقًا بتفاصيل التحقيقات“.

حسابات وزارة التعليم

وبحسب إذاعة مصراتة المحلية، قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم محمود الوندي، إنه ”يجري إبرام العقود لطباعة الكتب المدرسية .. رغم أن الحكومة وفرت المبالغ اللازمة لذلك .. وهي موجودة في حسابات وزارة التعليم منذ يونيو الماضي، وأنّ رئيس الحكومة أعطى الإذن بالتعاقد“.

وكان المقريف تحدث في وقت سابق لتوضيح أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي .. في واحدة من المرات النادرة التي يبدأ فيها العام الدراسي دون توفير الكتاب.

حالة من الغضب

وأشار إلى تأخر صرف الموازنات المخصصة للوزارة، قبل أن يصدر المقريف تفويضا ماليا في شهر سبتمبر الماضي، لطباعة الكتاب المدرسي.

وتسود حالة من الغضب في صفوف المعلمين والعائلات التي اشتكت من التأخر بإصدار الكتب رغم انطلاق العام الدراسي منذ شهر ونصف .

استطلاع رأي

وفي هذا الصدد، أجرت وكالة أخبار ليبيا 24، استطلاع رأي بعنوان “ بعد فشل الحكومة في توفيره.. مواطنون يرفضون اعتماد نسخة الـ “PDF” بديلا للكتاب المدرسي” .

ونقلت تقارير محلية عن عدد من آباء الطلّاب قولهم إن أبناءهم يتوجهون يوميا إلى المدارس دون تلقي الدروس .. في غياب الكتب الرسمية، بينما يجتهد بعض المعلمين والأساتذة في تقديم دروس أعدوها بأنفسهم.

قضية رأي عام

وأصبحت أزمة الكتب المدرسية في ليبيا قضية رأي عام؛ لأنها تمس معظم العائلات وصارت تمثل مصدر قلق في الوسط التعليمي.

وكان نشطاء ليبيون اتهموا الحكومة بعدم تخصيص موازنة لطباعة الكتاب، وهو ما نفاه المقريف الذي أكد أن التفويض المالي لطباعة الكتب صدر منذ سبتمبر الماضي.

وأشارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قرار وزير التربية في الأول من أبريل الماضي، القاضي بإيفاد موظفين في الوزارة إلى كل من تركيا وإيطاليا للتعاقد مع شركات طباعة لإعداد الكتاب.

ودأبت ليبيا على طباعة الكتب المدرسية منذ عهد الرئيس معمر القذافي خارج البلاد، وسجلت بعض السنوات تأخّرا في جاهزيتها، لكن لم تصل مدة التأخير إلى شهر ونصف الشهر كما هو الحال هذه السنة.