اتهامات للقضاء والنواب بصدد مناقشة تقارير وإعلان موعد الحسم

المجلس الأعلى للقضاء في طور تجهيز تقريره عن ملابسات العملية الانتخابية، واتهامات وجهت لهم قبل أيام قليلة من الرابع والعشرين من ديسمبر من جلسة النواب التي من المنتظر عقدها في قادم الأيام لمناقشة هذه التقارير ومع أمل بتحديد موعد قريب للحسم.
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قناة ليبيا
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