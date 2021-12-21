النايض: اجتماع بنغازي ناقش مستقبل ليبيا في حال تأجيل الانتخابات

أكد المرشح الرئاسي عارف النايض، أن اجتماع المرشح الرئاسي خليفة حفتر، مع المترشحين للانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي، بمشاركته أيضا، تمسك بإعلاء مصلحة ليبيا”.

وشدد عارف النايض، في تصريحات متلفزة، على أن اجتماع بنغازي بين المترشحين ناقش مستقبل ليبيا في حال تأجيل الانتخابات، داخل المدينة الجميلة الحبيبة التي تجمع في كل الليبيين، والمترشحين من كل كل أنحاء ليبيا على خيرها ومستقبلها.

وأوضح أن الاجتماع جاء لتنسيق الأمور فيما سيحدث بعد 24 ديسمبر إذا تأخرت الانتخابات ومناقشة الحلول المطروحة.

وأكد أن الاجتماع ساده انسجام كامل وود وإعلاء لمصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، كما تم الاتفاق على أن المصالحة الوطنية خيار لا رجعة فيه، مع استمرار التنسيق وتوسعة الدائرة لضم مترشحين آخرين بحيث يكون هناك تواصل في هذه الأيام العصيبة في تاريخ ليبيا.

واختتم، قائلا: ”هذا حدث تاريخي نشكر كل القائمين على ترتيبه”.

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