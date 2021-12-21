المنفي يطلع السيسي على مجمل الوضع الداخلي في ليبيا

عرض محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، وذلك خلال استقبال الأخير له في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسة العسكرية المتمثلة فى الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة “5+5” المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، عرض المنفي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير عبد المطلب إدريس.

وحسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية فقد حضر اللقاء مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.