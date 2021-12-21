معبر رأس اجدير: إحباط تهريب كمية من الأدوية إلى ليبيا

أحبطت مصالح الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي رأس الجدير، جنوب البلاد، محاولة تهريب كمية من الأدوية إلى ليبيا.

وأفاد بيان لمصالح الديوانة التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن أعوان فرقة تفتيش المسافرين بالمعبر الحدودي رأس الجدير تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 23741 حبة دواء مختلفة الأنواع (إينوكسا, تارديفرون, ساترادول) كانت مخفية بإحكام داخل خزان الوقود لسيارة تونسية يقودها مواطن تونسي أصيل إحدى محافظات الوسط كان يستعد لمغادرة التراب التونسي نحو ليبيا.

وتم تحرير محضر في الغرض وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالشخص المذكور لمزيد البحث والتحري، وفق المصدر ذاته