المشري يدعو «الأطراف الدولية» للمساهمة في إنجاح المسار السياسي

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، الأطراف الدولية للمساهمة في إنجاح المسار السياسي لتجاوز هذه المرحلة، في الوقت الذي قال إن المجلس عاكف على إيجاد الحلول للخروج من الانسداد الحالي الحاصل في العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقائه، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

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وفي سياق النقاش حول تطورات ملف الانتخابات، أوضح المشري «ملكية الليبيين التامة لهذا الملف»، وأن «رؤية المجلس كانت في محلها حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات دون الاستناد إلى أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين».

وخلال الفترة الماضية، كرر المشري موقف مجلس الدولة الرافض قوانين الانتخابات، والدعوة إلى «إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت، من خلال إقرار قوانين برلمانية توافقية، ومرحلة انتقالية».

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