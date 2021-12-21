“السيسي” يؤكد لـ”المنفي” دعم مصر لاستقرار ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويُفعّل الإرادة الحرة لشعبها، ويُحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

من جانبه، ثمّن “المنفي”، خلال اللقاء الذي عقد بقصر الاتحادية، دور مصر الذي وصفه بالحيوي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة خاصةً المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية.

وتوافق الجانبان على تكثيف التشاور والتنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يُساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وحضر اللقاء وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، إلى جانب مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وكان “المنفي” قد وصل اليوم الثلاثاء إلى القاهرة في تحرك يهدف إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات على الساحة الليبية في ظل الاستعدادات المتعلقة بإجراء الانتخابات خلال الأيام المقبلة.

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