الأمم المتحدة تنفي إخلاء مقراتها في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء، ما تردد حول إخلاء مقراتها في البلاد .. بعد جدل حاد حول تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر .

وجاء في تدوينة نشرتها البعثة على صفحتها عبر فيسبوك، ”لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم بضاحية عين زارة في طرابلس .. ولم تخلِ أي مقر لها في ليبيا“ محذرة من ما وصفته بـ“الأخبار الكاذبة والملفقة“ .

السفارة التونسية

وفي السياق، نفت السفارة التونسية في العاصمة طرابلس، الأنباء المتداولة بشأن إخلاء مقرها من قبل الأمم المتحدة .. مؤكدة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية الثلاثاء، أن ”مصالحها تعمل بصفة عادية وآمنة“.

ويأتي نشر إشاعة إخلاء مقرات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومقرات بعض السفارات وسط توترات وانتشار الميليشيات في عدد من المناطق.

توترات وانتشار الميليشيات

وطلبت جامعة طرابلس، الثلاثاء، من طلابها وعامليها إخلاء الجامعة بسبب ”الظروف الأمنية“ .. وقالت الجامعة على صفحتها عبر فيسبوك، وفي منشور وزع على الطلبة (..) إنه ”بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة جامعة طرابلس وبعد تواصل وكيل الكلية للشؤون العلمية ورئيس اتحاد طلبة كلية الهندسة .. تلغى كل المحاضرات وعلى جميع الطلبة مغادرة مبنى الكلية والجامعة نظرا للظروف الأمنية“.

وجاء هذا القرار في أعقاب انتشار آليات وسيارات مسلحة في العديد من مناطق العاصمة .. وقالت وسائل إعلام محلية إن المسلحين أغلقوا الطرق في منطقة عين زارة بمتاريس وسواتر ترابية وسط انتشار عربات مسلحة .. كما شوهد انتشار كثيف للمدرعات والسيارات العسكرية في منطقة صلاح الدين.

وضع سيئ

بدوره ناشد المرشح الرئاسي بشير الأحمدي جميع العقلاء وآمري التشكيلات المسلحة وكل من بيده قرار الحرب بالتراجع والتفكير من جديد.

وقال الأحمدي إن ”الوضع سيئ جدّا وأناشدهم التراجع، وأن يفكروا في ويلات الحرب، في الناس المرعوبة مما يجري، بالأمهات والأيتام والأطفال .. أناشدهم بالله التراجع وأن يحاولوا بقدر الإمكان تحكيم العقل“، مضيفا أن ”طلقة واحدة تصنع الحرب، لكن السلام يحتاج إلى سنين من الجهد والتعب“.

صمت

وقبل نحو أسبوع، حاصرت ميليشيات مسلحة مقر حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لساعات .. عقب إصدار المجلس الرئاسي قرارًا بإقالة قائد منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان .. والتزم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الصمت حيال هذه التطورات .. حيث تعد الأعنف من نوعها منذ تسلمهما السلطة في مارس الماضي.

بدوره، حث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، جميع الأطراف المتصارعة إلى تحكيم لغة العقل والابتعاد عن الصدام المسلح .. داعيا عبر صفحته على فيسبوك، جميع الأطراف والكيانات المسلحة إلى ”تحكيم لغة العقل والابتعاد عن الصدام المسلح “.