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امعيتيق يثني على زيارته لبنغازي و يعتبرها خطوة لإنهاء الانقسام

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أثنى المترشح للانتخابات الرئاسية  أحمد امعيتيق على الزيارة التي قام بها لمدينة بنغازي رفقة مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية والتي كانت بدعوة من المترشح الرئاسي خليفة حفتر.

و أكد امعيتيق في تصريحات خاصة لقناتنا، أن هذا الاجتماع غايته إنهاء الانقسام و حالة الجمود السياسي بالبلاد.

وأشار امعيتيق إلى أهم النقاط التي تم التباحث فيها أثناء الاجتماع والتي لها علاقة بالانتخابات والحالة السياسية الراهنة والأسباب التي جعلت من المفوضية العليا للانتخابات  ومجلس النواب في تشاور مستمر .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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