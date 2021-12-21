“الخطوط الأفريقية” تبحث مع “الخدمات الأرضية” أسباب استياء المسافرين

حضرت الانتقادات والشكاوى الواردة من المسافرين، على طاولة الاجتماع المنعقد صباح اليوم بين المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية ومدير عام الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمشاركة مديري الإدارات والمكاتب من الشركتين.

واستعرض الحضور الأزمات التي تواجه شركة الخطوط الأفريقية على خلفية تردي الخدمات الأرضية بالمطارات الليبية، واستياء المسافرين جراء التأخير المتكرر الذي أفقد الشركة ثقتهم، وخلّف خسائر مالية كبيرة.

وشهد الاجتماع بحث الآليات والخطوات الممكنة لضمان معالجة المشكلات الماثلة، مع التشديد على ضرورة التزام الشركة مقدمة الخدمة ببنود ومواد العقد المُبرم معها.

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