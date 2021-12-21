المترشحين للاتخابات الرئاسية يصدرون بيانا عقب لقاء المرشح خليفة حفتر

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أصدر عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية المجتمعون في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء بدعو من المترشح الرئاسي خليفة حفتر بيانًا عقب اللقاء الذي جمعهم في فندق تيبستي.

وأكد المترشحون أنه هذا الاجتماع يأتي توحيد للجهود الوطنية وللتعامل مع المعطيات والأحداث التي تمر بها ليبيا في هذه الأيام.

وأوضح المترشحون أن الاجتماع يأتي كذلك احترامًا لإرادة أكثر من 2.5 مليون من الناخبين الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واتفق المترشحون للانتخابات الرئاسية على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار.

وشدد المترشحون على أن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لاتراجع عنه.

وأكدوا على استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين.

وفي سياق أخر قرر رئيس المفوضية العليا للانتخابات، “عماد السايح”، حل اللجان الانتخابية التابعة لمكاتب المفوضية في البلاد.

وسائل إعلام محلية، نشرت اليوم الثلاثاء، رسالة وجهها السايح، إلى مدير عام مفوضية الانتخابات. طالبه فيها بالعودة إلى الوضع قبل تنفيذ خطوات العملية الانتخابية . وبحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارات الانتخابية وإنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها لسنة 2021.

يشار إلى أن مهمة هذه اللجان كانت مساعدة مكاتب الإدارات في الاستعداد للعملية الانتخابية.

في سياق مماثل، أكد السايح في رسالته على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية لتنفيذ العملية الانتخابية.

يذكر أنه كان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، والبرلمانية بعدها بـ 52 يوما .. لكن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية، “الهادي الصغير” (..) قال في تصريحات صحفية الجمعة، إن “تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقع”، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.