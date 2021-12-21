الحاسي يطالب الدبيبة بسحب قرارات استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة بسبب اصطدامها مع التشريعات النافذة

وجه رئيس هيئة الراقبة الإدارية عبد السلام الحاسي، كتاباً رئيس مجلس الوزراء بحكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

الحاسي، وفي كتابه الذي طالعته قناتنا، قال: “استنادا إلي الاختصاصات الموكلة إلي هيئة الرقابة الإدارية بموجب أحكام قانون إنشائها رقم 20 لسنة 2013، واعمالا بنص المادة 25 فقرة 8 من القانون المشار إليه والي تقضي باختصاص الهيئة بدراسة القوانين واللوائح والقرارات واقتراح التعديلات المؤدية إلي تلافي أوجه النقص فيها وحيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بدراسة قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 107 لسنة 2021م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبي وإدارة الأصول المستردة، وقراركم رقم 122 لسنة 2021م بشأن تسمية مدير عام لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة”.

وتابع: “خلصت بشأنه الهيئة إلى أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر يصطدم مع عدد من التشريعات النافذة ومنها القانون رقم 2 لسنة 2005 م بشان مكافحة غسل الأموال والذي نص في المادة الحادية عشر منه على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لغسل الأموال” تكون برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي أو نائبه وعضوية مندوب أو أكثر من الجهات العامة، نهياك عن كون الموضوع تحكمه العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص تجميد العديد منها وحيث تهيب بكم هيئة الرقابة الإدارية بأن التعامل مع الأموال الليبية المستردة والمجمدة يطلب تظافر كافة الجهود بين كلا من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والنائب العام والمصرف ليبيا المركزي ، لا أن يتم من خلال مكتب بديوان مجلس الوزراء بالمخالفة لأحكام القوانين المحلية والقرارات الدولية، وذلك لكون هذه الأموال يتم استثمارها طبقا لمعايير أجنبية وبانها أموال في معظمها غير مادية وتاخذ أشكالا معقدة في هيئة أسهم وسندات مختلفة وودائع مما يسهل عملية إخفاء بياناتها وإن تدارك ذلك لا يتم إلا عن طيق وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 2005 بشا، مكافحة غسل الأموال”.

وتابع: “كما أن هذه الأموال لابد أن تجمع في حساب باسم الدولة الليبية ممثلة في وزارة المالية وتنعكس في دفاتر مصرف ليبيا المركزي”.

واختتم: “ولكل ما تقدم يطلب سحب القرارات المذكور أعلاه لتعارضها مع التشريعات النافذة والتعاون مع المصرف المركزي والنائب العهام وإدارة قضايا الدولة وهذا لتحقيق الضامن للمحافظة على أموال وأصول الدولة الليبية”.

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