بن صالح لـ«باشاغا»: صورتك مع حفتر نار تتأجج وتحرق كل أوراقك ومشاهدك

قال سليمان بن صالح، المحلل والخبير في الشأن العسكري:” ابتعدتُ بشكل تام على أن لا أتحدث عن فتحي باشاغا بأي كلام يسيئ إليه احتراماً لماضيه النضالي، لكن بعد هذه الصورة ثورة تجتاح نفسي ونار تتأجج فأحرقت كل أوراق ومشاهد الماضي” على حد قوله.

وأضاف بن صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أنا الآن أقولها بصراحة لو قتلت يا فتحي أحد أبنائي بظلم فقد أتنازل عن دمه وأسامحك، أما عن هذا الموقف وعن هذه الصورة فمنذ هذه الساعة أنا خصمك وخصم كل من يحذو حذوك”، على حد تعبيره.

وتابع:” خمسمائة شهيد قتلهم هذا المجرم- في إشارة إلى المرشح الرئاسي خليفة حفتر- من أبناء مدينتي في طرابلس ومثلهم في سرت وبوقرين، فهذه الدماء الزكية لن تجعلني أقبل بما تفعل مهما كانت دوافعك ومهما كانت مبرراتك” على حد زعمه.

وكان المرشح الرئاسي خليفة حفتر، قد استقبل اليوم في بنغازي، المترشحين للانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعارف النايض، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي.