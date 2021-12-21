محمد عون: لايوجد أي تواصل بين صنع الله والوزارة

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قال وزير النفط والغاز محمد عون في تصريحات رصدتها أخبار ليبيا 24 إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لا يوجد أي تواصل بينه وبين الوزارة. ولا ينفذ أي قرارات، متهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالانحياز إليه.

وقال محمد عون “لا تواصل بيني وبين صنع الله حتى الآن، وهو يرفض التعامل مع الوزارة ومازال متعنتا في تصرفاته. ولا يمتثل للقوانين والقرارات الصادرة».

وأوضح عون «أبلغت رئيس الحكومة في اجتماعي الأخير به بمخالفة صنع الله للقوانين وعدم امتثاله لقرارات الوزارة. لكن رئيس الحكومة منحاز إليه، ولم يضع حلا حتى الآن».

وأضاف” أن رئيس لجنة الطاقة يتفرد بمراسلات وقرارات بعيدا عن أعضاء اللجنة على الرغم من منع رئاسة مجلس النواب. إصدار أي قرارات أو مراسلات إلا باجتماع كل أعضاء اللجنة». وأشار إلى التواصل المستمر مع أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب ورئاسة المجلس.

ومضى قائلا إنه «امتثل رؤوساء مجالس الإدارة بشركات أكاكوس وسرت ومليتة لتوجيهاتنا بالاستمرار في عملهم. واتباع الإجراءات القانونية والإدارية الصحيحة لحل الخلافات والإشكاليات القائمة تفاديا لخسارة الإنتاج النفطي».

واستطرد «تواصلنا مع أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوبي الغربي وفي حقول النفط بالمنطقة وما زالوا مصرّين على مطالبهم. وقد تعدت خسائر الإنتاج 350 ألف برميل يوميا بعد إغلاق حقل الفيل أيضا».