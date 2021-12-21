بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تُصدر بيانًا حول تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس

طرابلس 21 ديسمبر 2021 (وال)- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس.

وقالت البعثة – في بيان لها – إن هذه التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة تخلق حالة من التوتر، وتُعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع، وأنه يتعين حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، لاسيما في هذه المرحلة، حيث تمر البلاد فيها بعملية انتخابية صعبة ومعقدة، يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي.

وأضاف البيان: “لا تتماشى التطورات الراهنة في طرابلس مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية، كما أن من شأنها أن تقوض المكاسب الأمنية التي حققتها ليبيا حتى الآن، والتي أكسبت الثقة لكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، ومكّنت من حضورهم إلى طرابلس؛ للمشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا في تشرين الأول أكتوبر والذي تكلل بالنجاح”.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة الليبية؛ إلى ممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل معًا لتهيئة مناخ أمني وسياسي؛ يُحافظ على تقدم ليبيا ويُمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة.

وأكدت البعثة في بيانها أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، السيدة ستيفاني وليامز، تعمل حاليًا مع الأطراف المعنية في البلاد في سبيل تحقيق هذا الهدف. (وال) إ م

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