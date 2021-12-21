النويري يخاطب «الأعلى للقضاء» لعدم تنفيذ «القانون 11»

طالب رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للقضاء بعدم تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء.

وقال النويري، في خطاب موجه إلى المستشار محمد الحافي، إن القانون رقم 11 الخاص بتعديلات نظام القضاء، «ليس لديه مرجعية أو سند قانوني»، ولم يصدر في أي جلسة لمجلس النواب، لافتًا إلى أن «ما خلص إليه أعضاء مجلس النواب وتم التصويت عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 أغسطس 2019 هو خلاف ما ورد بالقانون رقم 11 لسنة 2021م المتداول».

لذلك طالب النويري بعدم تنفيذ القانون المتداول إلى «حين البت في مشروعيته من قبل مجلس النواب، وذلك تفاديًا لبطلان ما يتخذ من قرارات وإجراءات تنفيذًا له».

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وأمس الإثنين اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام المستشار الصديق الصور.

الاجتماع جاء تنفيذًا لما ورد في القانون المتداول، الذي ينص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا عن رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.

وتنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

وأول أمس الأحد، تداولت صفحات على موقع «فيسبوك» ما قالت إنه خطاب من رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، إلى المستشار محمد الحافي، يدعوه فيه إلى الاستمرار في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وفي 14 ديسمبر الجاري، قال رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، إن المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي، وذلك تفنيدًا لما أُشيع عن مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لمجلس النواب لتفعيل القانون 11 لسنة 2021.

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