“الوطنية لحقوق الإنسان” تحذر من مغبة التحشيد المسلح في طرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس ، ووصفتها بالبادرة التي “تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، التي تشكل تهديداً وخطراً كبيرين علي أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم و ممتلكاتهم في طرابلس .

وطالبت اللجنة، جميع الأطراف والكيانات المسلحة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب المزيد من العنف والاقتتال، كما حذرت من مغبة جر البلاد إلى «حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والإجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر ».

وحذرت اللجنة أيضاً من “مغبة هذه التحركات المسلحة، التي تشكل آثاراً سلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية .

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وأيضاً حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد-حسب وصف البيان .

وخلصت اللجنة إلى تذكير جميع الأطراف والكيانات المسلحة بمسؤولياتها لحماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم و ممتلكاتهم ، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

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