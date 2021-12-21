ربيعة ابوراس: لقاء المترشحين في بنغازي ذو طابع

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قالت عضو مجلس النواب ربيعة ابوراس معلقة على لقاء مترشحي الرئاسة في بنغازي اليوم الثلاثاء ” أن الأمر المفاجئ في لقاء المترشحين للانتخابات الرئاسية في مدينة بنغازي أنه ذات طابع أحادي إلى ابعد الحدود”.

واوضحت ابوراس عبر صفحتها بالفيسوك أن اللقاء مجرد من أي رؤية أستراتيجية وطنية شاملة ، أو ما حدث اليوم من لقاءات في بنغازي. أعتراف صريح من المترشحين المعزومين على غداء الرجمة بأن كل ما يفعلونه من “طروحات” هو تعزيز لمصالحهم اللحظية المرتبطة بتفاهمات دولية متنازعة.

وأشارت “لكن الخبر السار الوحيد في هذا المشهد أن وجهات نظرهم لم تحدد بعد معالم المستقبل والسياسات العامة. التي ننتظر تحقيقها من خلال مشروع وطني أسمه “الانتخابات الشاملة”.

وتابعت” لكن هذا الواقع الذي يحاولون المترشحين للانتخابات الرئاسية تمريره وفرضه وإيهام الليبين والمجتمع الدولي أنهم العصا السحرية. لتغيير واقع الليبين وأنهم ميزان القمح في المشهد يمكن أن يتغير سريعًا ذلك لأنهم ودائماً ما يكرّرون الازمة نفسها. وبطرق مختلفة وبنفس الحجة الرئيسية التي يسوقها هؤلاء والتي مفادها ان هناك أزمة سياسية. وايضاً هناك هاؤلاء والازمة السياسية خاضعة لسيطرة هاؤلاء وهم فقط من يستطيع حل الازمة.

وختمت النائبة تعليقا بهشتاق ليبيا ستنتخب بموعد جديد.

وأصدر عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية المجتمعون في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء بدعو من المترشح الرئاسي خليفة حفتر. بيانًا عقب اللقاء الذي جمعهم في فندق تيبستي.

وأكد المترشحون أنه هذا الاجتماع يأتي توحيد للجهود الوطنية وللتعامل مع المعطيات والأحداث التي تمر بها ليبيا في هذه الأيام.

وأوضح المترشحون أن الاجتماع يأتي كذلك احترامًا لإرادة أكثر من 2.5 مليون من الناخبين. الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.