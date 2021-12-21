صنع الله يوعز بإعادة تشكيل مجلسي إدارة شركتين تابعتين لمؤسسة النفط

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قرارا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركتي سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية.

حيث، كلف عادل عبازة برئاسة مجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، بينما تم تكليف، عبد الله شويقي، برئاسة مجلس الإدارة الجديد لشركة سرت، وبعضوية عدد من المسؤولين في الشركة، هذا وأخطر صنع الله في كتاب مجلس الإدارة الجديد لشركة سرت بتشكيل لجنة للإشراف على عملية التسليم والاستلام، والتي ستتم يوم الثالث والعشرين من ديسمبر بمقر الشركة الرئيسي بمرسى البريقة.

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