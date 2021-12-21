صحيفة لابريس الكندية: الدبيبة ادعى حصوله على ماجستير هندسة مدنية عام 1992 من جامعة تورنتو

كشفت صحيفة لابريس الكندية، أن المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ادعى حصوله على ماجستير هندسة مدنية عام 1992 من جامعة تورنتو.

صحيفة لابريس، وفي تقرير لها ترجمته قناتنا، قالت: “استغرقت جامعة تورنتو عدة أيام للبحث في أرشيفها عن أي أثر في سجلاتها للدبيبة ولم تجده”.

وتابعت: “الجامعة لم تجد هذا الطالب المزعوم ضمن سجلاتها بستة ترجمات لأسمه على الأقل، وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني ” بحثنا في سجلاتنا ولم نعثر على إدخال يطابق المعلومات التي قدمتموها إلينا”.

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