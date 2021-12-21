انتشار كثيف لمجموعات مسلحة جنوب العاصمة الليبية

انتشرت بشكل كثيف مجموعات مسلحة في عدة مناطق جنوب العاصمة الليبية الثلاثاء، مما أجبر جامعة طرابلس وبعض المدارس على الإغلاق، تزامناً مع توقع تأجيل الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول).

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات مسلحة بمدافع رشاشة ودبابة في أحد شوارع حي الفرناج، قرب الحرم الجامعي، فيما أغلقت متاريس رملية بعضها الآخر بحراسة مسلحين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم ترد أنباء عن اشتباكات أو تبادل لإطلاق النار في هذه المناطق، بحسب إفادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية. كما سجل الوضع هدوءاً واضحاً، إذ عادت حركة المرور إلى طبيعتها في فترة ما بعد الظهر، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت جميلة رزق الله، عضو هيئة التدريس في جامعة طرابلس: «طُلب من المعلمين والموظفين والطلاب إخلاء الحرم الجامعي والمغادرة على الفور، وأغلقت الجامعة بسبب التوترات الأمنية في المنطقة المحيطة». وبحسب وسائل إعلام محلية، قررت عدة مدارس في الأحياء نفسها جنوب العاصمة، كإجراء احترازي إغلاق أبوابها.

ولم تصدر السلطات الرسمية أي تعليق رسمي على أسباب هذا الانتشار الكثيف وخلفياته، وهو الثاني للمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس في أقل من أسبوع.

وتخضع العاصمة الليبية لسيطرة عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة التابعة اسمياً لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الموقتة.

وتحاول ليبيا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، تخليص نفسها من عقد من الفوضى التي اتسمت في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في شرق البلاد وغربها.

تقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول)، باعتبارها تتويجاً لعملية سلام برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الانقسامات وعدم الاستقرار. لكن عدم نشر القوائم النهائية للمرشحين والخلافات المستمرة بين المعسكرين المتنافسين يلقي بظلال من الشك على إمكان تنظيمها في الموعد المحدد، مع توقع إعلان قريب لتأجيلها رسمياً.