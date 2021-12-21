سفيرة بريطانيا تبحث مع وزير المواصلات عودة الطائرات الليبية للفضاء الأوروبي

تَمحور لقاء وزير المواصلات محمد الشهوبي مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، اليوم الثلاثاء، في طرابلس، حول استئناف عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا.

كما بحث الجانبان المساعدة البريطانية في مجال تدريب طلاب الطيران المدني، وتشجيع عودة حركة الطيران بالمساهمة في رفع الحظر المفروض علي الطائرات الليبية من دخول الفضاء الأوروبي، وتشجيع تسيير خطوط بحرية.

وحضر اللقاء أيضاً وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري، وكيل الديوان لشؤون النقل البحري، ومدير مكتب التعاون الفني .

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