تأكيد إيطالي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية.. رغم التأجيل

جدّدت إيطاليا عبر كبار مسؤوليها تشديدها على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية الرئاسية والتشريعية بغض النظر عن المواعيد المؤجلة، حيث أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن إيطاليا تدعم عملية الاستقرار والانتقال الديمقراطي في ليبيا، مشيرًا إلى أنها مقتنعة بضرورة إجراء انتخابات حرة على الرغم من التأجيل.

وشدد “دراغي” على ضرورة أن تكون هناك انتخابات حرة وذات مصداقية وشاملة في أسرع وقت ممكن يمكن أن توحّد البلاد وتؤدي إلى سلام دائم، وذلك على الرغم من تأجيل التصويت في 24 ديسمبر.

وجاءت تصريحات “دراغي”، في ختام المؤتمر 14 للسفراء والسفيرات في روما بمقر وزارة الخارجية الإيطالية.

وقال وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي، من جهته، إنه “من الضروري إجراء الانتخابات الليبية مع علمنا بوجود خطوات دقيقة بشكل خاص، فقرار الانتخابات بأيدي الشعب الليبي”.

وأضاف أنه “في هذه اللحظات يمكن أن تأتي التعليقات بنتائج عكسية”، مؤكدًا أن الانتخابات تحظى بدعم قوي من جانب المجتمع الدولي.

وخلص “مينيتي”، إلى القول إن ” الانتخابات حاسمة لتحقيق الاستقرار وبدء عملية تعزيز سيطرة ليبيا على أراضيها”، في إشارةٍ إلى خروج المرتزقة الأجانب.

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